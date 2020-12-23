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«Мясной» платформер Super Meat Boy Forever вышел в EGS и на Switch

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Продолжение популярного платформера Super Meat Boy поступило сегодня в продажу на Nintendo Switch и PC. Проект, получивший название Super Meat Boy Forever, уже доступен на персональных компьютерах в цифровом магазине Epic Games Store за 449 рублей.

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Новая игра может предложить поклонникам оригинала тот же зубодробительный геймплей, насильственную реиграбельность (если вы понимаете, о чём мы) и даже кое-какую историю. Подробнее о сюжете сиквела мы писали в прошлой новости. Если что, главный герой со своей спутницей отправляются на поиски своего ребёнка. Любимое чадо нужно вырвать из цепких лап главного злодея.

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В Steam игру пока искать нет смысла — она там появится в продаже только через год. Как раз, успеет к новой новогоднее распродаже.

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