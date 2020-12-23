Ведущий разработчик Silent Hill и Siren занят созданием нового большого хоррора
С недавних пор господин Кэйитиро Тояма, один из идеологов Silent Hill и Siren, возглавляет собственную студию, работая над неизвестной игрой. Сегодня появилась первая информация о том, на что будет похож новый проект. Оказывается, господин Кэйитиро Тояма остался верен своим принципам — нас ждёт приключенческий экшен с очень сильным упором на хоррор-составляющую. Причём, последняя будет брать всё самое лучшее, что было в Siren и Silent Hill.
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Разработчики из новой студии собираются сделать из своего проекта доступную игру для широких масс, никакой излишней «хардкорности» здесь не будет. Фанатам Silent Hill также повезло, что Тояма решился на создание крупной игры, потому как в начале своего нового творческого пути он планирован уделять внимание мобильным проектам.
Для нового экшена с элементами хоррора PC станет главной платформой, но про консоли тоже никто забывать не будет. Собственно, это пока вся информация, но мы будем с нетерпением ждать свежих подробностей.
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