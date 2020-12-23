Благодаря Kickstarter мир смог увидеть массу достойнейших игровых проектов, и с каждым годом популярность сервиса растёт. В этом году, в котором игровая индустрия, по понятным причинам, вообще продемонстрировала существенный рост, отличился и Kickstarter. По подсчётам, в этом году щедрые меценаты пожертвовали на создание игр более 250 миллионов долларов. В статистике учитывались только успешно завершённые Kickstarter-кампании, то есть те, которым удалось собрать необходимую сумму за указанный срок.

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Примечательно, что подавляющее большинство игровых проектов на Kickstarter — это «настолки». На их долю в этом году пришлось $233,8 млн собранных средств, тогда как на видеоигры — всего $22,9 млн.

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Наиболее «дорогой» игрой за этот год стала Frosthaven, на создание которой люди пожертвовали без малого 13 миллионов долларов.