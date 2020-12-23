В GTA Online и Red Dead Online раздают подарки к Новому году
Компания Rockstar Games запустила специальные новогодние ивенты в онлайн-режимах GTA V и Red Dead Redemption 2, в которых можно принять участие до 30 декабря. Игроков ждут раздача подарков и специальные режимы, но обо всём по порядку. Начнём с GTA Online, ведь этот режим пользуется большей популярностью. Зимний фестиваль начинается для игрока с получением тематических свитеров (две штуки), яркой светящейся маски (одна штука), набора раскрасок для автомобилей и кое-чего ещё по мелочи. Можно будет, например, запустить подаренный фейерверк, опробовать в бою новую броню, 10 неконтактных мин и столько же коктейлей Молотова.
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По случаю наступающих праздников разработчики также покрыли Лос-Сантос снегом, установили ёлку на площади Легиона и организовали распродажи во внутриигровом магазине.
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Завсегдатаям Red Dead Online тоже будет чем заняться на период праздников. Для этих целей был украшен Сен-Дени с его заведениями. Игрокам выдадут купон на получение элемента одежды и бесплатного карабина. Вообще, к Новому году разработчики очень много приготовили всех этих раскрасок и другой мелкой косметики. Из дополнительных бонусов для Read Dead Online следует отметить получение двойного опыта для охотников за головами, праздничные единоборства и особое задание по поимке опасного преступника. Распродажи для магазина тоже завезли, куда тут без них.
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