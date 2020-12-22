Разработчики популярного экшен-платформера Dead Cells выпустили для своей игры специальное обновление, которое добавляет новый контент и меняет некоторые механики. Так, появилось несколько новых костюмов для главного героя (есть даже новогодние), ожидаемая всеми катана на правах оружия и ещё кое-что интересное.

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Перечислить это следует списком:

специальная диета для главного героя, позволяющая восполнять здоровье поеданием сыра;

комната с информацией о Деснице короля;

новый вид врага — разрушитель с арбалетом.

Некоторые заложенные в игру механики подверглись изменениям. Изменилась механика болезни, появилось пять новых мутаций, система цветов для разделения экипировки тоже видоизменилась. В общем, представленное обновление для Dead Cells поможет фанатам игры скоротать время в новогодние праздники. Для проекта также готовится платное дополнение, которое называется Fatal Falls. Оно должно выйти в начале будущего года.