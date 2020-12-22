Авторы интригующего хоррора Returnal рассказали, чем собираются удивлять игроков
Разработчики из студии Housemarque, которых игроки могут знать по Resogun и Nex Machina, в данный момент трудятся над достаточно амбициозным проектом, получившим название Returnal. Напомним, это эксклюзив для PlayStation 5, который мало что имеет общего с играми из послужного списка Housemarque. На этот раз разработчики решились создать «тяжеловесный» психологический хоррор, который хочется сравнивать с фильмом «Аннигиляция» режиссёра Алекса Гарленда. Создатели Returnal поговорили немного о своём проекте, записав свои измышления в новый эпизод подкаста.
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Отдельные сотрудники команды на этапе проектирования новой игры признавались в своей любви к мрачной научной фантастике, это стало отправной точкой в процессе формирования общей концепции. Так у Housemarque начал выстраиваться прототип хоррора, который не пугает зрителя примитивными приёмами, но пытается заигрывать с его подсознанием. В таких случаях сценаристы обычно подсовывают игроку различные образы и прочую псевдонаучную ересь, чтобы вызвать нужные эмоции и чувства сопереживания главному герою (или героине). Повествовательный процесс — он в Returnal важный самый. Игра будет интриговать, побуждать к исследованию окружающего мира и удивлять взрослой историей. По крайней мере, так утверждают её создатели.
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Вкупе с самобытным нарративом, Returnal сможет предложить аддитивный геймплей, отдельные механики которого оттачивались разработчиками при создании тех же Resogun и Nex Machina. Игра должна поступить в продажу только на PlayStation 5 уже 19 марта 2021-го года.
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