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Sony планировала заняться ремейками God of War и Uncharted

Для этой цели была даже набрана отдельная команда.
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Один из идеологов серии God of War, господин Джеффа Яффе, устроил интервью с бывший руководителем Sony San Diego Майклом Мумбауэром. По итогу данной встречи было обнародовано кое-какая информация насчёт перспективы создания ремейков популярных игр. В частности, речь шла о ремейках God of War и Uncharted. В общем, Мумбауэр хотел создавать ремейки классических проектов с современной графикой, но тут есть некоторые нюансы.

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Во-первых, это была только идея. Конечно, Sony рассматривала возможность запуска в производство этих игр и, по данным бывшего руководителя офиса в Сан-Диего, даже собрала команду для этого. Что удивительно, она существует как единое целое до сих пор — туда входит более 200 человек, они заняты сейчас новым проектом. Джеффа Яффе намекнул в описании к видео, что данная команда трудится над созданием следующей Uncharted. Стоит ли к этой информации относиться серьёзно — решать вам.

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Sony при создании ремейков своих классических игр явно следует изучить положительный опыт Capcom с их линейкой Resident Evil.

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