Эстафета зимней праздничной распродажи докатилась и до Blizzard Battle.net. И хотя по своей сути в Battle.net предложений очень мало, и связаны они в основном с творениями Blizzard, многие наверняка найдут для себя интересные предложения, тем более что последние несколько лет в Battle.net также распространяются PC-версии игр серии Call of Duty.

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Предложений действительно не очень много, да и скидки не сказать, что существенные, но некоторые наиболее субъективно интересные мы выпишем в «тело» данного материала:

Call of Duty Black Ops Cold War за 1 866 рублей (скидка 33 %);

Overwatch за 599 рублей (скидка 40 %);

Diablo III за 749 рублей (скидка 25 %);

Сюжетная коллекция StarCraft II за 491 рубль (скидка 85 %).

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Попутно Blizzard распродаёт массу «вещей» для World of Warcraft вроде питомцев, повышений уровня и тому подобного. Пожалуй, наиболее интересным предложением в рамках распродажи в Battle.net, как ни странно, является Call of Duty Black Ops Cold War.