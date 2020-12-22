В Battle.net началась праздничная распродажа — Call of Duty Black Ops Cold War уже отдают со скидкой в 33 %
Эстафета зимней праздничной распродажи докатилась и до Blizzard Battle.net. И хотя по своей сути в Battle.net предложений очень мало, и связаны они в основном с творениями Blizzard, многие наверняка найдут для себя интересные предложения, тем более что последние несколько лет в Battle.net также распространяются PC-версии игр серии Call of Duty.
реклама
Предложений действительно не очень много, да и скидки не сказать, что существенные, но некоторые наиболее субъективно интересные мы выпишем в «тело» данного материала:
- Call of Duty Black Ops Cold War за 1 866 рублей (скидка 33 %);
- Overwatch за 599 рублей (скидка 40 %);
- Diablo III за 749 рублей (скидка 25 %);
- Сюжетная коллекция StarCraft II за 491 рубль (скидка 85 %).
реклама
Попутно Blizzard распродаёт массу «вещей» для World of Warcraft вроде питомцев, повышений уровня и тому подобного. Пожалуй, наиболее интересным предложением в рамках распродажи в Battle.net, как ни странно, является Call of Duty Black Ops Cold War.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила