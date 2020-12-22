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Инди-симулятор фермы Stardew Valley получил крупнейшее обновление за всё время своего существования

Но при взгляде на «патчноут» об этом не скажешь.
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Очаровательный инди-проект Stardew Valley, представляющий собой симулятор дачника фермера в живописной долине, получил крупное обновление до версии 1.5. Настолько крупное, к слову, что разработчик игры назвал его самым масштабным из всех выходивших.

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После установки обновления 1.5 у игроков в Stardew Valley появятся новые опции при старте игры: например, позволят выбрать новый тип фермы — пляжную. Этот тип фермы характеризуют периодически выбрасываемые на берег контейнеры с припасами, но в качестве недостатка обозначена невозможность установки систем автоматического полива. Серьёзное дело так-то.

Появился локальный кооперативный режим в разделённом экране, новые предметы, новые секреты, музыкальные композиции, новые цели, персонажи, геймплейные возможности. Автор Stardew Valley намеренно не указал полный перечень изменений, чтобы не испортить никому приятные сюрпризы.

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Между тем на Stardew Valley вплоть до 5 января будет распространяться 33-процентная скидка, так что все желающие могут приобрести эту популярнейшую игру с 97-процентным пользовательским рейтингом всего за 200 рублей.

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