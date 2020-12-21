Несмотря на все сложности, которые преподнёс всему миру уходящий год, для игровой индустрии он в целом, по предельно понятным причинам, был позитивным. Например, хорошие результаты продемонстрировал подписной сервис Xbox Game Pass, по случаю чего игровое подразделение Microsoft решило выпустить видеоролик-благодарность всем его пользователям. Без самоиронии вроде «консоль в виде динамика и холодильника» не обошлось.

реклама

анонсы и реклама 3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

В этом году Xbox Game Pass действительно добился успехов: чего стоит один тот факт, что многие ожидаемые игры появляются в составе подписки в день своего релиза.

реклама

К слову, отдельные представители игровой индустрии считают, что за играми по подписке будущее. Глядя на современные цены на игры, которые проходятся за один—два вечера, с этим заявлением порой становится невозможно спорить.