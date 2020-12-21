Видео: Microsoft поблагодарила пользователей Xbox Game Pass
Несмотря на все сложности, которые преподнёс всему миру уходящий год, для игровой индустрии он в целом, по предельно понятным причинам, был позитивным. Например, хорошие результаты продемонстрировал подписной сервис Xbox Game Pass, по случаю чего игровое подразделение Microsoft решило выпустить видеоролик-благодарность всем его пользователям. Без самоиронии вроде «консоль в виде динамика и холодильника» не обошлось.
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В этом году Xbox Game Pass действительно добился успехов: чего стоит один тот факт, что многие ожидаемые игры появляются в составе подписки в день своего релиза.
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К слову, отдельные представители игровой индустрии считают, что за играми по подписке будущее. Глядя на современные цены на игры, которые проходятся за один—два вечера, с этим заявлением порой становится невозможно спорить.
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