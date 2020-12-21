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Видео: Microsoft поблагодарила пользователей Xbox Game Pass

Без самоиронии не обошлось.
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Несмотря на все сложности, которые преподнёс всему миру уходящий год, для игровой индустрии он в целом, по предельно понятным причинам, был позитивным. Например, хорошие результаты продемонстрировал подписной сервис Xbox Game Pass, по случаю чего игровое подразделение Microsoft решило выпустить видеоролик-благодарность всем его пользователям. Без самоиронии вроде «консоль в виде динамика и холодильника» не обошлось.

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В этом году Xbox Game Pass действительно добился успехов: чего стоит один тот факт, что многие ожидаемые игры появляются в составе подписки в день своего релиза.

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К слову, отдельные представители игровой индустрии считают, что за играми по подписке будущее. Глядя на современные цены на игры, которые проходятся за один—два вечера, с этим заявлением порой становится невозможно спорить.

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wwr222
22:40
А если спрос упадет? Это очень дорогое удовольствие завод отгрохать.Там не семь,а сто семь раз отмерять будут,прежде чем отрежут.
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
Наиль Билалов
22:39
Мать честная... это же цена стрикса в550F только на десяьку с лишним дороже! Стрикс то я бы.не назвал дешевым а жта вообще за гранью добра и зла.
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
DarkShaman
22:39
А какие проблемы с жижей от оверхарда кроме твоего личного неприятия ? Статьи аль исследования какие-то были ?
Кастомная СЖО для старших процессоров ZEN 3
wwr222
22:38
Эппл держится целиком на своей "экосистеме".Условно,замени их ОС на Андроид и Винду и через год вызывайте похоронную команду. Там давно маркетологи взамен инженеров рулят.
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
DarkShaman
22:38
Чел, ты вообще нормальный что бы переплачивать за китайскую помпу впаренную под громким брендом ? )
Кастомная СЖО для старших процессоров ZEN 3
Александр Липкин
22:37
На днях взял 3600х на замену 2600. Так вот цена/производительность у 2600 на текущий момент лучшая, если у вас видеокарта средняя или ниже.
Выбираем игровой процессор в конце 2020 — оптимальные модели от Intel и AMD на любой кошелек
Сергей Vorvort
22:36
Зашей очко, даун, потом приходи говорить со взрослыми людьми! )
Кастомная СЖО для старших процессоров ZEN 3
Артём
22:35
Есть целая куча причин, начиная с закупки оборудования, кончая рабочим персоналом и электричеством. Завод построить большое дело, особенно высокотехнологический.
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
wwr222
22:34
Тесла-говнецо,а Эпплкар-и подавно.Для фанатов.
Электромобиль Apple Car возможно представят вместе с iPhone
Артём
22:32
Слабоумные не могут позволить себе технику эппл, они только могут в комментах ее грязью поливать.
Apple выкупила 80% всех 5-нм мощностей TSMC на 2021 год – дефицит чипов и сложности Ryzen 6000
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