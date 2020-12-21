Похоже, ручеёк воображения представителей Madmind Studio, генерирующего новые странные для современной игровой промышленности идеи, перетекает в бурную горную реку. Сегодня разработчики из этой прославившейся скандальным проектом Agony студии представили ещё один «кровавый» проект под названием Tormentor.

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Проект не отступает от «традиций» студии: в Tormentor мы исполняем роль полностью чокнутого палача, всячески истязающего приговорённых к смертной казни жертв. По сюжету, герой страдает развивающимся заболеванием, приводящим к потере памяти. Лекарство от болезни ему посылает организованная преступная группировка, для которой он снимает видео чудовищных пыток.

Искалеченные жертвы палача в гневе начинают охотиться за ним же, и наша задача в роли лишённого чувства сострадания мучителя — пережить охоту на самого себя. В общем, проект для ценителей. Зато «некстген» с трассировкой лучей, создающийся для PC и консолей нового (уже текущего) поколения.

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Параллельно Madmind Studio готовит сиквел Agony под названием Succubus и психологический триллер Paranoid.