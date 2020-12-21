Rockstar не перестанет создавать игры для одиночного прохождения
Последние много лет новости (а не слухи и непонятные домыслы) относительно франшизы Grand Theft Auto касаются в основном GTA Online: то свежее обновление выйдет, то количество читеров побьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. В отсутствие официальных материалов о следующей одиночной части культовой серии может возникнуть опасение, что Rockstar бросилась в «онлайн», но на днях руководитель Rockstar North по направлению дизайна Тэрек Хамад в беседе с изданием GQ пояснил, что это не так.
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По словам Хамада, вышедшее недавно крупнейшее обновление для Grand Theft Auto Online — The Cayo Perico Heist — может служить доказательством намерений Rockstar продолжать создавать одиночные игры, ведь данное ограбление, в котором игрокам нужно обчистить особняк именитого наркоторговца, можно начать и завершить в одиночку.
С данным обновлением разработчики, ставшие невольными домашними затворниками вследствие пандемии, позволили себе поэкспериментировать, и попытка, судя по всему, оказалась успешной, поскольку Хамад уточнил, что в будущем подобного «синглплеерного» контента в GTA Online станет больше.
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Как заявил господин Хамад, Rockstar «абсолютно» точно продолжит рассказывать одиночные истории даже несмотря на развитие и популяризацию Grand Theft Auto Online.
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