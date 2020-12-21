Последние много лет новости (а не слухи и непонятные домыслы) относительно франшизы Grand Theft Auto касаются в основном GTA Online: то свежее обновление выйдет, то количество читеров побьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. В отсутствие официальных материалов о следующей одиночной части культовой серии может возникнуть опасение, что Rockstar бросилась в «онлайн», но на днях руководитель Rockstar North по направлению дизайна Тэрек Хамад в беседе с изданием GQ пояснил, что это не так.

реклама

анонсы и реклама 3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

По словам Хамада, вышедшее недавно крупнейшее обновление для Grand Theft Auto Online — The Cayo Perico Heist — может служить доказательством намерений Rockstar продолжать создавать одиночные игры, ведь данное ограбление, в котором игрокам нужно обчистить особняк именитого наркоторговца, можно начать и завершить в одиночку.

С данным обновлением разработчики, ставшие невольными домашними затворниками вследствие пандемии, позволили себе поэкспериментировать, и попытка, судя по всему, оказалась успешной, поскольку Хамад уточнил, что в будущем подобного «синглплеерного» контента в GTA Online станет больше.

реклама

Как заявил господин Хамад, Rockstar «абсолютно» точно продолжит рассказывать одиночные истории даже несмотря на развитие и популяризацию Grand Theft Auto Online.