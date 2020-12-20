За негативными новостями (одна из которых в редакции готовится параллельно с публикацией данной заметки) о состоянии дел с Cyberpunk 2077 можно легко упустить из виду тот факт, что на персональных компьютерах с игрой всё обстоит более или менее хорошо. Что косвенно подтверждается тем, что игра вот уже пятую неделю подряд сохраняет лидерскую позицию в чарте продаж Steam.

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В целом изменения в свежем чарте не очень значительные:

Cyberpunk 2077;

Valve Index VR Kit;

Counter-Strike Global Offensive Operation Broken Fang;

Phasmophobia;

Death Stranding;

Among Us;

Fall Guys Ultimate Knockout;

Hades;

Football Manager 2021;

Grand Theft Auto V.

Важно напомнить, что львиная предзаказов Cyberpunk 2077 пришлась именно на PC-версию, и теперь, после того как Sony временно сняла проект с продажи в PlayStation Store, этот платформенный разрыв будет только увеличиваться.