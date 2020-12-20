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Осенняя распродажа в Steam стала крупнейшей с точки зрения заработанной издателями и разработчиками выручки

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Быть может, осенняя распродажа в Steam не отличалась широтой выбора, продолжительностью и специальными акциями, присущими, например, зимней распродаже, но стать крупнейшей в плане выручки, которую заработали разработчики и издатели, ей это не помешало. О рекорде сообщила сама Valve.

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Параллельно компания отметила рост числа пользователей-новичков: чуть меньше миллиона пользователей впервые приобрели игру или осуществили микротранзакцию в Steam именно во время осенней распродажи. Это на 33 % больше, чем во время прошлогодней осенней распродажи. Максимальное количество находящихся в сети пользователей Steam во время осенней распродажи между тем достигло почти 24 миллионов — на 7 миллионов больше, чем во время аналогичного события в прошлом году. Объяснять такие рекордные показатели Valve не стала, потому что, видимо, учитывая обстановку в мире, это и без неё всем очевидно.

Между тем приближается уже зимняя распродажа. Если верить давнишней утечке, то в этом году она пройдёт с 22 декабря по 5 января. По традиции, во время зимней распродаже игроки проголосуют за звание лучших игр в различных номинациях «Премии Steam».

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