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В магазине Epic Games Store появится раздел с программами

Первая уже есть — Spotify.
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Кажется, Epic Games настроена расширять ассортимент своего цифрового магазина EGS. Пока в нём можно купить (или бесплатно забрать) только игры, но в скором времени на виртуальных полках должны появляться и сторонние программы. Например, уже сейчас в магазине появилось Spotify — удобное приложение для стриминга музыки, обладающее огромной библиотекой исполнителей.

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После выхода Spotify отдельные представители Epic Games дали комментарий журналистам по поводу самой сделки и факта размещения программы в магазине. Оказывается, Epic Games не будет забирать себе полагающиеся 12% с купленных подписок в EGS. Видимо, размещение Spotify было вопросом престижа и своеобразным инструментом маркетинга, не более того.

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«Эпики» также дали понять, что на одном только Spotify дело останавливаться не будет. Студия собирается заключать соглашения с разработчиками других сторонних программ с целью расширения каталога EGS. Глобальная цель для Epic Games — сделать из своего цифрового магазина удобную площадку не только для игроков, но и для разработчиков.

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