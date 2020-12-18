Недавно мы писали вам о лучших играх 2020-го года по мнению агрегаторов рецензий. Там, если помните, с первым местом приключилась занятная история. А вот сейчас настало время прояснить, какие игры в этом году были самые плохие по мнению, например, Metacritic. Причем, список сквозной для всех платформ, а рейтинги составлялись на основе рецензий журналистов, не простых пользователей. Последние могут «заминусить» любую игру по любому поводу — надуманному или не очень.

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Итак, вот сам список, изучайте:

1. Tiny Racer (Nintendo Switch) - 29 баллов;

2. XIII Remake (Xbox One) — 32 балла;

3. Dawn of Fear (PlayStation 4) — 33 балла;

4. Fast & Furious Crossroads (PC) — 34 балла;

5. Arc of Alchemist (Nintendo Switch) — 36 баллов;

6. Remothered: Broken Porcelain (PC) — 39 баллов;

7. Tamarin (PlayStation 4) — 40 баллов;

8. Street Power Soccer (PlayStation 4) — 41 балл;

9. Gleamlight (Nintendo Switch) — 42 балла;

10. The Elder Scrolls: Blades (Nintendo Switch) — 42 балла.

Как видим, той же самой Cyberpunk 2077, которую ругают сегодня все, кому не лень, здесь нет. И не может быть, ведь игра получила высокие оценки от прессы.