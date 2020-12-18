Riot Games занимается созданием MMO-игры во вселенной League of Legends
Ещё одна новость о Riot Games, мы уже знаем, что они хорошо относятся к своим сотрудникам и предлагают им щедрые бонусы. А теперь вот стало известно, что компания собирается выпустить свою MMO. Господин Грег Стрит, вице-президент Riot Games, объявил в Twitter, что нанимает людей для нового проекта. Пока без каких-либо уточнений, но мы точно знаем, что речь идёт о многопользовательской игре во вселенной League of Legends.
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К сожалению, о новом проекте от Riot ничего не известно. И немного удивляет тот факт, что анонс произошёл вот так спонтанно – без помпы и прочей маркетинговой «шелухи». Доживёт ли он до релиза и окажется ли популярным у игроков — дело другое.
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