В Ubisoft Store началась зимняя распродажа со скидками даже на свежие игры
Ubisoft решила, что надо тоже отметить скорое наступление Рождества и Нового года соответствующей тематической распродажей, в рамках которой участвуют многие игры компании, в том числе самые новые, например, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.
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Помимо базовых скидок Ubisoft также предлагает пользователям оформить дополнительную скидку размеров в 21 % с помощью промокода «welcome2021». Таким образом, например, если сложить базовую и промокодовую скидки, то ту же Assassin’s Creed Valhalla можно будет приобрести за 1 638 рублей вместо номинальных 2 499 рублей.
По традиции, в данном материале мы перечислим несколько наиболее интересных (естественно, субъективно) предложений компании в рамках распродажи:
- Assassin’s Creed Valhalla за 2 074 рубля (скидка 17 %);
- Immortals Fenyx Rising за 1 674 рубля (скидка 33 %);
- Watch Dogs Legion за 1 674 рубля (скидка 33 %);
- Anno 1800 за 824 рубля (скидка 67 %);
- Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %).
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Распродажа продлится до 7 января.
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