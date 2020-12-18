Ubisoft решила, что надо тоже отметить скорое наступление Рождества и Нового года соответствующей тематической распродажей, в рамках которой участвуют многие игры компании, в том числе самые новые, например, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.

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Помимо базовых скидок Ubisoft также предлагает пользователям оформить дополнительную скидку размеров в 21 % с помощью промокода «welcome2021». Таким образом, например, если сложить базовую и промокодовую скидки, то ту же Assassin’s Creed Valhalla можно будет приобрести за 1 638 рублей вместо номинальных 2 499 рублей.

По традиции, в данном материале мы перечислим несколько наиболее интересных (естественно, субъективно) предложений компании в рамках распродажи:

Assassin’s Creed Valhalla за 2 074 рубля (скидка 17 %);

Immortals Fenyx Rising за 1 674 рубля (скидка 33 %);

Watch Dogs Legion за 1 674 рубля (скидка 33 %);

Anno 1800 за 824 рубля (скидка 67 %);

Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %).

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Распродажа продлится до 7 января.