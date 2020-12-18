В Сети появились записи геймплея «альфы» Diablo Immortal
Несколько часов назад Blizzard запустила техническое альфа-тестирование нашумевшего в своё время мобильного ролевого экшена Diablo Immortal. Поскольку статус тестирования не обязывает его участников соблюдать конфиденциальность, на видеохостингах стали множиться соответствующие записи игрового процесса, в которых можно увидеть улучшения, произведённые в проекте с момента его анонса — в частности, улучшенный инвентарь, облагороженный интерфейс и процесс в целом.
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Судя по первым отзывам, Blizzard всё же удалось сделать достойную мобильную адаптацию Diablo. На данном этапе «альфа» доступна игрокам из Австралии.
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Напомним, что Diablo Immortal будет распространяться по условно-бесплатной модели: монетизация будет происходить за счёт внутриигровых покупок, в числе которых ставшие уже обязательным условием в любом сетевом проекте боевые пропуски. Когда к прохождению проекта сможет приступить широкая общественность, увы, пока неизвестно.
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