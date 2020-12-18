Riot Games подарит своим штатным сотрудникам консоли на выбор и отправит на двухнедельный перерыв
Профильное издание VentureBeat рассказало о том, как компания Riot Games собирается поздравить своих сотрудников с Новым Годом. Запланированы раздача подарков и дополнительных бонусов, а также многое другое.
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У штатных сотрудников компании будет возможность выбрать себе в качестве подарка PlayStation 5, Xbox Series X или Nintendo Switch. Очень интересно, кто в этой ситуации выберет устройство от Nintendo. Ещё один приятный бонус — 10% к зарплате (разово) с дополнительными 2,5% за каждый год работы в компании с 2017 года. Наконец, у сотрудников будет привычный уже для них ежегодный бонус, который выплатят в новом году.
Riot Games будет впредь заниматься оптимизацией рабочего времени сотрудников с целью недопущения кранчей (попросту говоря, переработок). Например, в конце года компания уйдёт на двухнедельный перерыв, а летом будущего года будет новый большой отпуск для сотрудников. Как показала практика, кранчи во время разработки ни к чему хорошему не приводят. Самый последний пример — Cyberpunk 2077. Компанию CD Projekt RED не единожды обвиняли в принуждении своих сотрудников к переработкам. Что из этого получилось — вы можете увидеть сами.
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