Capcom решила сделать небольшой подарочек поклонникам Resident Evil и организовала в асимметричном мультиплеерном хорроре Resident Evil Resistance бесплатные выходные. Поскольку режим является частью ремейка Resident Evil 3, то для получения доступа к нему необходимо проследовать на страничку основной игры (например, в Steam) и нажать на заветную кнопку.

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Напомним, что в Resident Evil Resistance четвёрка выживших сражается против пятого игрока, обратившегося Тираном (Мистером X) и управляющего меньшими зомби, всячески препятствуя четвёрке в выполнении их задач.

Также Capcom напомнила о том, что ремейк Resident Evil 3 сейчас участвует в распродаже — в Steam игру можно приобрести с 67-процентной скидкой всего за 659 рублей — а также обладает небольшой демоверсией-прологом; для сомневающихся.