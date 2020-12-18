Расширенная версия трейлера The Callisto Protocol — хоррора от создателей Dead Space
На прошедшей церемонии награждения The Game Awards 2020 была анонсирована The Callisto Protocol — игра, которую создают выходцы из Visceral, подарившей нам серию Dead Space. Их новый проект тоже является хоррором, дебютный трейлер удивил зрителей своей атмосферностью.
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А сейчас разработчики решили напомнить, что The Callisto Protocol — это игра про жестокость. Именно для этих целей была выпущена расширенная версия трейлера, в которой появились дополнительные 30 секунд.
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За полминуты нам покажут кадры жестокой расправы над одним из персонажей. Будет особенно забавно, если мы когда-нибудь потом увидим ещё более расширенный анонсирующий ролик с новыми кадрами. Напомним, действие The Callisto Protocol происходит в 2320 году в тюрьме на спутнике Юпитера. Почти сразу после анонса проекта стало также известно, что его сюжет разворачивается во вселенной PUBG. Даты релиза у The Callisto Protocol нет.
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