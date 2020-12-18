Несколько часов назад в отдельных странах Запада началось закрытое альфа-тестирование кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood, за производство которого отвечает Turtle Rock Studios, известная, как создатель знаменитой франшизы Left 4 Dead. Как нетрудно догадаться, перед нами идейный наследник той самой культовой серии про четвёрку выживших в мире с зомби и мутировавшими созданиями. В часть запуска «альфы» авторы поделились с общественностью записью игрового процесса своего творения, попутно сопровождаемого комментариями разработчиков. Все необходимые выводы о данном проекте каждый может сделать для себя самостоятельно

реклама

анонсы и реклама Новый Ryzen X8 R7 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

По новым правилам YouTube, видеоролики, имеющие отметку о возрастном ограничении, можно просматривать только напрямую со страниц сервиса. Непосредственно геймплей начинается с отметки в 16 минут и 50 секунд.

реклама

Релиз Back 4 Blood запланирован на 22 июня следующего года. Конечно, если всё пойдёт по плану.