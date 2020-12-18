Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Полчаса игрового процесса «альфы» зомби-экшена Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead

Говорят, концепция себя ещё не изжила.
+
!! RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - успей заказать
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
<b>ASUS RTX 3060 Ti за копейки</b> - таких цен нет нигде
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
10 000р скидка на четвертую RTX 3070

Несколько часов назад в отдельных странах Запада началось закрытое альфа-тестирование кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood, за производство которого отвечает Turtle Rock Studios, известная, как создатель знаменитой франшизы Left 4 Dead. Как нетрудно догадаться, перед нами идейный наследник той самой культовой серии про четвёрку выживших в мире с зомби и мутировавшими созданиями. В часть запуска «альфы» авторы поделились с общественностью записью игрового процесса своего творения, попутно сопровождаемого комментариями разработчиков. Все необходимые выводы о данном проекте каждый может сделать для себя самостоятельно

реклама

анонсы и реклама
Новый Ryzen X8 R7 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

По новым правилам YouTube, видеоролики, имеющие отметку о возрастном ограничении, можно просматривать только напрямую со страниц сервиса. Непосредственно геймплей начинается с отметки в 16 минут и 50 секунд.

реклама

Релиз Back 4 Blood запланирован на 22 июня следующего года. Конечно, если всё пойдёт по плану.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

turtle rock studios back 4 blood
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Расширенная версия трейлера The Callisto Protocol — хоррора от создателей Dead Space
1
Полчаса игрового процесса «альфы» зомби-экшена Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead
+
Сетевой режим Call of Duty Black Ops Cold War стал временно бесплатным
2
Число просмотров The Game Awards в этом году увеличилось на 83 % по сравнению с прошлым годом
+
Bethesda подвела итоги года в Fallout 76 и раскрыла краткосрочные планы по поддержке проекта
+
Аудитория Microsoft Flight Simulator (2020) превысила два миллиона игроков
+
В Epic Games Store началась зимняя распродажа
3

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 33
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
14
10 отличных RPG последних 5 лет - в которые можно уйти на месяцы, забыв о реальности
10
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
13
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
30
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
35
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Ретробенчмаркинг — GeForce 9600 GT (G94)
6

Сейчас обсуждают

OverLD
00:28
Просто людям не хватает общения. Не даром ведь Just Chatting самая популярная категория.
Twitch продолжает устанавливать рекорды просмотров трансляций
Morder
00:26
Я тоже смеюсь над владельцами ведра с болтами 3070:
Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
DarkShaman
00:25
У всех кто старше была вот такая мышка ) https://5x86.ru/pic/medium/1176112.jpg https://5x86.ru/pic/medium/1176106.jpg
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
Alexander Procenko
00:24
Вот по этому мы и видим bloatware везде. Производители софта кормят производителей железа и наоборот, на этом сейчас стоит мир IT. Огромные мощности используются впустую.
Windows 10 2015 обеспечивает более высокий fps по сравнению с Windows 10 2020 — тест Tech YES City
ledocol
00:23
"Добавить автора в чёрный список Вы больше не будете видеть материалы этого автора в списках." Кто ещё не увидел есть там такая кнопочка возле автора.
Выбираем SSD в конце 2020 - 5 важных факторов и фактов, которые нужно знать
Morder
00:23
Не показывай гермофрадиту Катеринке подобные картинки. Оно действительно считает, что аналога DLSS и RT в мире нет и не будет. А в Microsoft работают идиоты. Готов поспорить, что через 4 года никто уж...
Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
REY_B_
00:21
У АМД кристалл I/O весьма наворочен всякими интерфейсами. Вот и размеры.
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
Alex Vetrov
00:19
Трейлер неплох, мясо)
Расширенная версия трейлера The Callisto Protocol — хоррора от создателей Dead Space
Bender Rodriguez
00:19
не замечал лагов на своей беспроводной игровой логитек, кстати, легендарная А4тек х7 у меня и всех знакомых проработала пару лет, а потом начались глюки со колёсиком прокрутки. после чего перешёл на и...
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
REY_B_
00:19
А в мобильном avx512 могли бы прекрасно дополнить их же встройку. Они всё равно считают примерно то же что и видяхи. Занесут чемоданы, будет и какой-нибудь профи-софт, требующий "только Интел".
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем