Полчаса игрового процесса «альфы» зомби-экшена Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead
Несколько часов назад в отдельных странах Запада началось закрытое альфа-тестирование кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood, за производство которого отвечает Turtle Rock Studios, известная, как создатель знаменитой франшизы Left 4 Dead. Как нетрудно догадаться, перед нами идейный наследник той самой культовой серии про четвёрку выживших в мире с зомби и мутировавшими созданиями. В часть запуска «альфы» авторы поделились с общественностью записью игрового процесса своего творения, попутно сопровождаемого комментариями разработчиков. Все необходимые выводы о данном проекте каждый может сделать для себя самостоятельно
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Релиз Back 4 Blood запланирован на 22 июня следующего года. Конечно, если всё пойдёт по плану.
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