С момента выхода Call of Duty Black Ops Cold War прошло совсем немного времени, однако Activision совместно с Treyarch уже начали предоставлять всем желающим ограниченный по продолжительности бесплатный ознакомительный доступ к её сетевому режиму.

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На этот раз акция продлится неделю — до 24 декабря, причём, она будет разделена на два этапа. В первом этапе — с 17 по 21 декабря — игрокам дадут сыграть в режимы Team Deathmatch, Domination, 2v2 Gunfight и в «плейлисты» Nuketown Holiday 24/7 и Raid the Mall. Во втором этапе, который продлится с 21 по 24 декабря, будут доступны все вышеперечисленные режимы плюс дополнительные: Prop Hunt, Combined Arms Hardpoint и Fireteam Dirty Bomb.

Неделя бесплатного доступа активна на всех основных платформах. На PC нужно запустить клиент Blizzard Battle.net, выбрать Call of Duty Black Ops Cold War и нажать на громадную кнопку «Знакомьтесь с игрой».