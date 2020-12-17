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Число просмотров The Game Awards в этом году увеличилось на 83 % по сравнению с прошлым годом

Но для церемонии это далеко не рекордный рост.
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Церемония The Game Awards продолжает ежегодно расти семимильными шагами. С момента завершения TGA 2020 прошло чуть меньше недели, и её организатор и ведущий Джефф Кили решил поделиться с общественностью основной статистикой, из которой следует, что несмотря на все сложности, в этом году мероприятию вновь удалось установить рекорд.

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Да ещё какой рекорд: по статистике, The Game Awards 2020 смотрело на 83 % больше людей, чем The Game Awards 2019. Пиковое число зрителей составило более 8,3 миллионов, более девяти тысяч со-стримеров транслировали мероприятие на Twitch, а всего просмотры мероприятия достигли 83 миллионов.

Хотя рост, безусловно, внушительный, но в процентном выражении он далеко не рекордный для The Game Awards. Так, например, в 2017 году рост составил 202 %, а в 2018-м — 128 %. Если тенденция сохранится, то в следующем году The Game Awards пробьёт психологически и статистически важный рубеж в сто миллионов просмотров.

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Стоит отметить, что несмотря на рекордные показатели, The Game Awards в этом году была бедненькой на громкие анонсы, в чём можно убедиться, взглянув на нашу редакционную колонку софтверных новостей за 11 декабря.

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Число просмотров The Game Awards в этом году увеличилось на 83 % по сравнению с прошлым годом
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