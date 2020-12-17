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В Epic Games Store началась зимняя распродажа

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Новый год, а на Западе — Рождество — уже не за горами, поэтому Epic Games запустила в своём магазине зимнюю распродажу. На момент публикации данной заметки с доступом на сайт Epic Games Store возникали серьёзные трудности из-за запредельного трафика, но компания обо всём осведомлена, так что решение проблемы появится скоро.

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Несмотря на проблемы с доступом к сайту, уже сейчас можно увидеть отдельные подробности и предложения распродажи. Так, например, пользователи смогут получать бессрочные купоны на дополнительную скидку размером в 650 рублей на необходимый проект.

Со скидками, например, можно приобрести следующие игры:

  • Assassin’s Creed Valhalla за 2 074 рубля (скидка 17%);
  • Godfall за 1 699 рублей (скидка 15 %);
  • Watch Dogs Legion за 1 674 рубля (скидка 33%);
  • For Honor за 312 рубля (скидка 75 %);
  • Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %).

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Также параллельно с распродажей в Epic Games Store началась предпраздничная 15-дневная раздача подарочных игр. Первым подарком стал градостроительный симулятор Cities Skylines.

Распродажа в Epic Games Store продлится до 7 января.

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