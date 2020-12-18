Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 2-й: Oddworld New 'n' Tasty
День 2 (18 декабря): На второй день предрождественско-предновогоднего праздника Epic Games устроила в своём магазине раздачу увлекательной головоломки Oddworld New 'n' Tasty, представляющего собой ремейк Oddworld Abe’s Odyssee. В нём представителю расы мудоконов Эйбу предстоит освободить своих соплеменников от рабства на мясокомбинате крупной пищевой корпорации.
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Проект вышел в 2015 году, а следующей весной должен выйти сиквел под названием Oddworld Soulstorm. На то, чтобы забрать подарок, у вас всего сутки.
День 1 (17 декабря): Как и было обещано ещё на прошлой неделе, Epic Games приступила к бесплатной праздничной раздаче игр, которая будет продолжаться ещё пятнадцать суток — с новым подарком каждый вечер. Первым подарком стал популярнейший градостроительный симулятор Cities Skylines, так что начало обнадёживающее; возможно, мы даже будем обновлять эту заметку каждый вечер в ходе акции, это уже зависит от того, какие игры Epic Games собирается раздавать в последующие дни.
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Cities Skylines вышла весной 2015 года и получила в среде геймеров статус чуть ли не лучшего градостроительного симулятора последних лет, что подтверждается «крайне положительным» 95-процентным рейтингом проекта в Steam.
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