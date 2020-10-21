Darkest Dungeon II выйдет в Epic Games Store по программе раннего доступа в следующем году
Разработчики внезапно напомнили о существовании сиквела.
О продолжении мрачной ролевой игры с элементами «рогалика» Darkest Dungeon уже давно ничего не было слышно, но сегодня разработчики из Red Hook Studios напомнили о себе и о том, что проект уже сравнительно близок к завершению. Об этом свидетельствует публикация нового игрового трейлера, в котором указано, что Darkest Dungeon II заглянет в Epic Games Store по программе раннего доступа уже в следующем году; пока без конкретики.
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Удивительно, что информации о проекте до сих пор практически нет. Вероятно, разработчики будут делиться подробностями постепенно, чтобы и сообщество не «перегрузить», и о себе почаще напоминать.
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