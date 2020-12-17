Steam-версию Death Stranding очистили от Denuvo
Оказывается, сегодняшняя новость об обновлении-кроссовере с Cyberpunk 2077 в Death Stranding была не единственной приятной вестью из запланированных разработчиками. Как сообщает портал SteamDB, отслеживающий самые разные изменения в Steam-версиях игр, два часа назад из Death Stranding была удалена DRM-защита Denuvo.
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Строго говоря, смысл присутствия Denuvo в Death Stranding исчез пару месяцев назад, когда взломщики сообщили о её пробитии и выложили соответствующие версии игры на хорошо всем известных ресурсах.
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Death Stranding вышла на PC в середине июля и по состоянию на момент публикации этой заметки довольствуется высоченным 96-процентным пользовательским рейтингом.
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