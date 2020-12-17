Как известно, Kojima Productions и CD Projekt RED находятся в добрых отношениях: Хидео Кодзима даже снимался верхом на мотоцикле Ви, а поляки добавили в Cyberpunk 2077 камео знаменитого геймдизайнера. Вот студия Кодзимы решила сторицей отблагодарить CD Projekt RED и выпустила для Death Stranding обновление-кроссовер по мотивам самой ожидаемой игры в этом году.

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Как пишут разработчики, обновление добавит в Death Stranding шесть новых миссий с персонажами и лором из Cyberpunk 2077, новую функцию взлома и эксклюзивные предметы, в числе которых трицикл в стиле мотоцикла Ви, протез Джонни Сильверхенда, новые голограммы, солнечные очки Джонни Сильверхенда и многое другое.

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К слову, на PC-версию Death Stranding сейчас действует 50-процентная скидка, благодаря чему её можно приобрести за чуть-чуть более адекватную сумму в 1 749 рублей вместо стандартных 3 499 рублей.