Ubisoft дарит всем PC-игрокам Trials Rising
Ubisoft продолжает дарить подарки по случаю скорых рождественских и новогодних праздников. Компания чередует раздачи внутриигровых незначительных подарков со вполне достойными раздачами игр, и вот, сегодня настал черёд второго варианта. В течение суток все желающие смогут забрать подарочную копию симулятора исполнения мотоциклетных трюков Trials Rising для PC.
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Trials Rising вышла в начале прошлого года и получила тёплые отзывы за разнообразие трасс и расширенный соревновательный элемент. Последний подарок Ubisoft раздаст завтра вечером, 18 декабря.
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