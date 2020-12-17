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Ubisoft дарит всем PC-игрокам Trials Rising

Игрушка, к слову, относительно новая.
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!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070

Ubisoft продолжает дарить подарки по случаю скорых рождественских и новогодних праздников. Компания чередует раздачи внутриигровых незначительных подарков со вполне достойными раздачами игр, и вот, сегодня настал черёд второго варианта. В течение суток все желающие смогут забрать подарочную копию симулятора исполнения мотоциклетных трюков Trials Rising для PC.

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Trials Rising вышла в начале прошлого года и получила тёплые отзывы за разнообразие трасс и расширенный соревновательный элемент. Последний подарок Ubisoft раздаст завтра вечером, 18 декабря.

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Сейчас обсуждают

Christinachadzynski
16:47
"Товарищ Джугавшили (или вариант - Ельцин) правильно сгноил миллионы людей, они это заслужили, т.к. были слабыми или неудачниками. Хорошие люди наоборот поднялись неплохо."
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Artur87
16:46
"Производитель сам того не ведая создал народную видеокарту для нетребовательного геймера". Думаю, что за нах? Потом смотра фамилию автора и все становиться ясно.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
Christinachadzynski
16:46
Это как с разработкой висты - "отличная чудо-система, но прогресс облажался, мы рассчитывали на 20ГГц к 2005му"
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Christinachadzynski
16:44
То есть ты радуешься, что эти чумные индусы опустили ВСЁ современное ПК-железо - зато сосед машину разбил?? Ну ты и урод, без обид.
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
ОвEрКл0keРс
16:44
Вам же внятно написали: какой смысл вообще комментировать бредовые "тесты" и выводы прилепского?
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
Christinachadzynski
16:42
Сделали б несовременную игру, с 1/4 требованиями, многие люди бы страдали, но терпели, лишь бы графика не хуже былаю
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
TigerOV
16:41
Однако, после выхода Cyberpunk 2077 я понял, что карточка уже не тянет - дальше можно не читать..Купил в прошлом году 5700 , год прошел,вышла неоптимизированая ерунда и все,пошел менять карту,ну чё,вс...
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
Christinachadzynski
16:40
Вы удивитесь, но системные требования не гарантируют и даже не подразумевают какое-то значение ФПС. Раньше вообще бывало "требуется в/к с 64МБ".
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Exel Benchmark
16:40
Так любой товар почти товар возьми в сравнение днс и ситилинк. В днс дешевле. Такое ощущение, что в ситилинке в руководстве одни дегенераты, а я ещё раньше днс хаял, а оно вон как получается в итоге
Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
Денис Распутин
16:39
это ж явно сырой порт с ПК, чего ж ты ждал?) Тем более реды вплотную работали с нвидиа (таа- это их проприетарное мыльцо), да и нет на прошлом поколении лучей, зачем вообще им с таким заморачиваться? ...
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
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