Хакеры, осуществившие осенью атаку на серверы Capcom, продолжают в день по чайной ложке выкладывать добытую ими информацию о планах компании. Сегодня, например, из утечки стало известно, что Capcom намеревается распространять мультиплеерный режим грядущей Resident Evil Village по условно-бесплатной модели.

реклама

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Как гласит добытая взломщиками документация, Capcom воодушевилась результатами, которые показали Apex Legends, Fortnite и Call of Duty Warzone, и посчитала, что имеет смысл аналогичным образом поступить с сетевым режимом новой Resident Evil. Кроме того, посредством мультиплеера Capcom собирается сюжетно соединять последующие части знаменитой франшизы; примерно как произошло с Call of Duty Warzone и Call of Duty Black Ops Cold War.

Впрочем, пока неизвестно, что собой будет представлять мультиплеерный компонент Resident Evil Village, однако приведённые в предыдущем абзаце примеры заставляют начать волноваться о том, что в стенах Capcom готовится королевская битва.

реклама

Согласно предыдущим утечкам, полноценный показ Resident Evil Village запланирован на январь, так что если утечки правдивы, то в следующем месяце Capcom прольёт свет на свои планы касательно новинки. Релиз Resident Evil Village назначен на следующий год.