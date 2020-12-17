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По слухам, сетевой режим Resident Evil Village будет распространяться по условно-бесплатной модели

Как Call of Duty Warzone, только Resident Evil.
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Хакеры, осуществившие осенью атаку на серверы Capcom, продолжают в день по чайной ложке выкладывать добытую ими информацию о планах компании. Сегодня, например, из утечки стало известно, что Capcom намеревается распространять мультиплеерный режим грядущей Resident Evil Village по условно-бесплатной модели.

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Как гласит добытая взломщиками документация, Capcom воодушевилась результатами, которые показали Apex Legends, Fortnite и Call of Duty Warzone, и посчитала, что имеет смысл аналогичным образом поступить с сетевым режимом новой Resident Evil. Кроме того, посредством мультиплеера Capcom собирается сюжетно соединять последующие части знаменитой франшизы; примерно как произошло с Call of Duty Warzone и Call of Duty Black Ops Cold War.

Впрочем, пока неизвестно, что собой будет представлять мультиплеерный компонент Resident Evil Village, однако приведённые в предыдущем абзаце примеры заставляют начать волноваться о том, что в стенах Capcom готовится королевская битва.

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Согласно предыдущим утечкам, полноценный показ Resident Evil Village запланирован на январь, так что если утечки правдивы, то в следующем месяце Capcom прольёт свет на свои планы касательно новинки. Релиз Resident Evil Village назначен на следующий год.

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