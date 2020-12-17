В Assassin’s Creed Valhalla появились платные ускорители опыта
Внимательные игроки и журналисты заметили, что после того, как Ubisoft применила к Assassin’s Creed Valhalla свежее обновление, во внутриигровом магазине проекта появились платные постоянные ускорители опыта. Согласно предоставленному изданием Game Informer снимку экрана, пятидесятипроцентный ускоритель опыта обойдётся игрокам в 1000 очков Helix, которые, в свою очередь, обойдутся в десять настоящих долларов.
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Учитывая, что Assassin’s Creed Valhalla исполнился всего месяц с момента релиза, подобное нововведение выглядит странно, однако у Ubisoft уже есть объяснение своему действию. Как поясняет компания, разработчики поддерживают и будут продолжать поддерживать «Вальгаллу» новым контентом, но при этом осознают, что у игроков может не быть достаточно свободного времени, чтобы получать все причитающиеся им «плюшки». Для этого и созданы ускорители — чтобы быстрее получать новое снаряжение и предметы.
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Шутка про «заплатите, чтобы поменьше играть в нашу игру» снова стала актуальной.
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