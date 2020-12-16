В Fallout 76 пришел «Скриптор Авалона» — третий сезон с путешественницей во времени
Компания Bethesda объявила о старте третьего сезона для Fallout 76, который получил название «Скриптор Авалона». Дорожная карта сезона представляет собой большое игровое поле из настольной игры, прохождение которой якобы поможет одинокой путнице К.Д. Инквелл понять тайны древней цивилизации.
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Боевой пропуск «Скриптом Авалона» — это 100 уровней с новыми наградами, в числе которых может быть: костюмы, предметы для C.A.M.P., скины для оружия и брони, наборы карт способностей и многое другое. По мере продвижения по дорожной карте обладатели подписки будут получать дополнительные награды вкупе со стандартными «плюшками» для каждого этапа.
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«Скриптор Авалона» также принесёт в Fallout 76 новые активности: задания по ликвидации, поиск укрытий и тому подобное. Разработчики также заверяют, что с выходом нового сезона в проекте были исправлены некоторые проблемы с графикой и квестами. Общая производительность тоже была улучшена. Если вы поклонник Fallout 76, то за дополнительной информацией следует обратиться к официальному сайту игры.
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