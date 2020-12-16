Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Terminator Resistance летом получит сюжетное дополнение, а в марте — обновление для PS5

Но подробностями разработчики пока не делятся.
+
!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070

Вышедший больше года назад боевик Terminator Resistance получил очень высокие пользовательские оценки, и вполне закономерно, что игроки захотели продолжения приключений. Как минимум одно продолжение будет, сообщили сегодня разработчики из Teyon при содействии Reef Entertainment, и выйдет оно уже будущим летом на PC и PlayStation 5.

реклама

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Подробностями, к сожалению, авторы не поделились, но из описания следует, что нас ждёт сюжетный аддон-расширение.

Вдобавок разработчики сообщили, что 26 марта Terminator Resistance в версии Enhanced Edition доберётся до PlayStation 5. Все обладатели игры для PlayStation 4 получат обновление на «некстген» бесплатно. Заявлены поддержка разрешения 4K, частоты кадров в 60 fps, быстрых загрузок и функций нового контроллера DualSense.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

reef entertainment terminator resistance
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Fallout 76 пришел «Скриптор Авалона» — третий сезон с путешественницей во времени
+
Terminator Resistance летом получит сюжетное дополнение, а в марте — обновление для PS5
+
GOG под давлением общественности решил не выпускать скандальный проект Devotion
3
Call of Duty Warzone всё-таки стала доступна в российском PlayStation Store
+
В GOG началась крупная зимняя распродажа и раздача подарка в виде Prison Architect
+
Владельцы консолей теперь тоже могут устанавливать модификации для симулятора бездорожья SnowRunner
2
Fortnite получила поддержку 120 fps на новых консолях
+

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 37
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
113
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
15
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
14
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Рождественская распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 62%
Тестирование системы i5-8400 + GTX 1070 в серии игр Far Cry
20
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
4
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
16
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
3

Сейчас обсуждают

Arky
20:19
цифре покс на твои омы
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
hohmahohma
20:17
Где карта, Билли?
Бунт и погромы на заводе по производству iPhone: ущерб составил около $60 млн
alexmaj467
20:17
Это сложно понять. Даже ремонтники не понимают. Они тупо берут видео карту и методом тыка начинают менять чипы памяти, кучу времени убивают и в 30% убивают пятаки и маску, постоянным разогревом и осты...
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
Listoman
20:17
Ни одна компания никогда не показывала фпс на своих презентациях, мыло да, но, опять-таки, по видосам с ютабчика смотреть мыльность игры можно только очень приблизительно. И почему консольщикам не даю...
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
timon55
20:16
Вот как нужно тесты проводить!.https://www.ixbt.com/3dv/amd-radeon-rx-6900xt-review.html
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
Arky
20:16
Бунт и погромы на заводе по производству iPhone: ущерб составил около $60 млн
Гость
20:15
ты бы поберёг свой конец.
Настольные процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake появятся весной 2021 года
Гость
20:12
Литовский. Но тоже говноспам. В принципе, эстонию, латвию и литву можно смело объеденить под названием - "проебалтика". Так что "проебалтийский говноспам".
GOG under pressure from the public decided not to release the controversial project Devotion
Hiics Hiics
20:10
че , никто не берет )
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
Евгений Яковлев
20:04
ты пытаешься защитить cdpr, когда они на 100% не правы. они скрывали состояние игры на консолях прошлого поколения. Такого даже EA не делала. Dragon Age inquisition выглядела на ps3 как мыло и EA пока...
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем