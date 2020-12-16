Terminator Resistance летом получит сюжетное дополнение, а в марте — обновление для PS5
Вышедший больше года назад боевик Terminator Resistance получил очень высокие пользовательские оценки, и вполне закономерно, что игроки захотели продолжения приключений. Как минимум одно продолжение будет, сообщили сегодня разработчики из Teyon при содействии Reef Entertainment, и выйдет оно уже будущим летом на PC и PlayStation 5.
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Подробностями, к сожалению, авторы не поделились, но из описания следует, что нас ждёт сюжетный аддон-расширение.
Вдобавок разработчики сообщили, что 26 марта Terminator Resistance в версии Enhanced Edition доберётся до PlayStation 5. Все обладатели игры для PlayStation 4 получат обновление на «некстген» бесплатно. Заявлены поддержка разрешения 4K, частоты кадров в 60 fps, быстрых загрузок и функций нового контроллера DualSense.
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