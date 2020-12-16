GOG под давлением общественности решил не выпускать скандальный проект Devotion
Сегодня утром стало известно, что студия Red Candle, располагающаяся на Тайване (Китайская Республика), выпустит в GOG свой с большим скандалом принятый на материке (Китайская Народная Республика) проект под названием Devotion. Не будем сейчас вдаваться в детали скандала — всё-таки, это уже неприятная «политота», которой на страницах нашего сайта, тем более из-под пера редакции, не место. Отметим лишь, что изначально проект вышел в Steam, но затем под давлением китайского сообщества был оттуда удалён.
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Не прошло и половины суток с момента оглашения планов Red Candle, как представители GOG в официальном Twitter-аккаунте магазина сообщили о том, что получили «много сообщений от геймеров» и решили не выпускать Devotion.
Red Candle ситуацию пока не прокомментировала. Да и вряд ли в этом есть необходимость.
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