До нового года осталось всего каких-то две недели с копейками, поэтому сервисы цифровой дистрибуции потихоньку приступают к началу соответствующих зимних распродаж. Первым, по традиции, решил «отстреляться» сервис GOG, в котором сегодня началась распродажа с участием более чем трёх тысяч игр и дополнений. И нет, Cyberpunk 2077 в распродаже пока не участвует: зачем ему, несмотря на все проблемы отбившему все затраты на производство на одних только предварительных заказах?

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По традиции, мы перечислим несколько наиболее интересных предложений:

No Man’s Sky за 999 рублей (скидка 50 %);

Desperados III Digital Deluxe за 1 539 рублей (скидка 50 %);

Wolfenstein II The New Colossus за 529 рублей (скидка 59 %);

Divinity Original Sin 2 Definitive Edition за 319 рублей (скидка 60 %);

The Outer Worlds за 999 рублей (скидка 50 %).

Вместе с распродажей в GOG началась бесплатная раздача Prison Architect. Это симулятор управляющего тюрьмы, которому нужно возводить новые тюремные блоки, нанимать персонал, охранников и обеспечивать быт «зэков». Раздача продлится ещё 71 час, и чтобы получить подарок, нужно проследовать именно на главную страницу GOG и нажать на заветную светящуюся зелёную кнопку.

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Что же касается распродажи, то она продлится ещё долго — аж до 4 января.