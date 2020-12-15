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Со свежим обновлением в Ghostrunner появился усложнённый режим прохождения

В чём его сложность — игрокам предложено узнать самостоятельно.
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Разработчики из One More Level продолжают обновлять свой киберпанковый экшен с элементами паркура Ghostrunner. Сегодня для его PC-версии вышло бесплатное обновление с так называемым хардкорным режимом прохождения. Впрочем, разработчики решили не посвящать игроков в подробности данного режима, предложив им увидеть всё своими глазами. Известно лишь то, что в «хардкоре» применён элемент модного нынче режима «Новая игра +», то есть, новое прохождение игроки будут начинать с уже открытыми улучшениями; видимо, чтобы не было невозможно тяжело.

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Обновление вышло сегодня на PC; до консолей оно доберётся в четверг, 17 декабря. Вместе с тем разработчики выпустили малюсенькое DLC на тему ближайших праздников, в состав которого входят ледяной меч и специальная перчатка.

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Что называется, скромненько, но со вкусом.

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