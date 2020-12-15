Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Overwatch началась «Зимняя сказка 2020» с новогодними режимами и обликами героев

Хоть какой-то контент для этой игры ещё выходит.
+
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
Слив последних RTX 2080 Super со скидками
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Подъехала 6800XT - смотри цену и го каменты 8-]
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке

Как и было обещано, сегодня в Overwatch, как и в любом уважающем себя сессионном проекте, начались приуроченные к Рождеству и Новому году праздничные мероприятия. Соответствующее игровое событие в Overwatch называется «Зимняя сказка», и в его рамках можно будет повеселиться в специальных аркадных игровых режимах и примерить на любимых героев целую россыпь тематических обликов.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Персонажи получили не только новые облики, но также тематические зимние эмоции, граффити, реплики, лучшие моменты матча и победные позы. Естественно, к праздникам Blizzard приукрасила и некоторые поля боя: высыпала на них снег, добавила ёлок, гирлянд и прочих украшений.

реклама

«Зимняя сказка» продлится до 5 января, так что времени на получение всех желанных предметов у поклонников Overwatch предостаточно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard overwatch
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Overwatch началась «Зимняя сказка 2020» с новогодними режимами и обликами героев
+
Новый геймплей хоррора Paranoid от авторов скандальной Agony
+
В игровом магазине Steam появился новостной центр
+
Для Gears 5 вышло первое сюжетное дополнение Hivebusters
1
Интеграция EA Play с Xbox Game Pass для PC откладывается до следующего года
+
Рейтинг PC-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic опустился ниже 90 баллов
16

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире
108
5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием
53
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
97
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
36
Опыт установки необслуживаемой CЖО Corsiar H110 на видеокарту AMD Radeon RX Vega 56
16
Разгоняем G.Skill F4-3000C14-32GTZR или что могут бюджетные Dual Rank на Samsung B-Die
91
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
13
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
10
Рождественская распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 62%
Тестирование системы i5-8400 + GTX 1070 в серии игр Far Cry
14

Сейчас обсуждают

Radiant Star
22:06
Скачал, проверил. Действительно работает. Правда пресет Very Low напрочь убивает графен, а вот Low вполне играбелен, на 1066 средний фпс вырос на 10-15 кадров при езде на машине в городе.
Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
Zmey1945
22:06
Вот он, современный зелёный топчег. Возьму его, когда выйдет.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
ОвEрКл0keРс
22:04
Сегодняшние 3D-технологии достигли такой кинематографичности, что привлечение живых актёров для съёмки подобных низкокассовых фильмов не то, чтобы неблагоразумно привлекать, эти фильмы снимать стыдно....
Стала известна дата премьеры фильма Mortal Kombat
007KILLER
22:03
окошки даны нам богом как духовность и скрепы а линукс это бесовские происки что мы мы стали бездуховными
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
Евгений Андронов
22:02
Так он уже вылетает с твича, 8 место этим вечером, 130к зрителей, через неделю его даже Тарков обойдет, все с этой игрой понятно всем. Только фанбои будут ссаться, но даже их надолго не хватит, занима...
Рейтинг PC-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic опустился ниже 90 баллов
Inqizitor
22:01
Карта с 10 гигами памяти, никак не тянущая лучи - это именно огрызок.
Выпуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti перенесен на февраль
Inqizitor
22:00
Даже 3090 не нужна после провала Киберпанка. 3080ti тоже не нужна. Куртка должен усиленно пилить 4000 серию в 3 раза дешевле 3000 по всем позициям и в 4 раза быстрее (3090 в 4к дает 14 кадров, как раз...
Выпуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti перенесен на февраль
Игорь Хайруллин
21:59
А я по заголовку понял, что это поляки навазелинили инвесторов... :( Надо было писать, что не поляки провели разговор, а наоборот - инвесторы провели разъяснительную беседу с разрабами.
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
ОвEрКл0keРс
21:59
Диспетчер задач в винде - самый унылый "таск менеджер". Недостаток функционала встроенного виндошного софта всегда компенсировали сторонние утилиты, например, от того же Марка Руссиовича с его Process...
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
Dzhereli
21:56
Чет с другики играми они бибу сосут в плане мод оптимизации
Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем