Как и было обещано, сегодня в Overwatch, как и в любом уважающем себя сессионном проекте, начались приуроченные к Рождеству и Новому году праздничные мероприятия. Соответствующее игровое событие в Overwatch называется «Зимняя сказка», и в его рамках можно будет повеселиться в специальных аркадных игровых режимах и примерить на любимых героев целую россыпь тематических обликов.

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Персонажи получили не только новые облики, но также тематические зимние эмоции, граффити, реплики, лучшие моменты матча и победные позы. Естественно, к праздникам Blizzard приукрасила и некоторые поля боя: высыпала на них снег, добавила ёлок, гирлянд и прочих украшений.

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«Зимняя сказка» продлится до 5 января, так что времени на получение всех желанных предметов у поклонников Overwatch предостаточно.