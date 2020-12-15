Разработчики из Madmind опубликовали новый ролик хоррора Paranoid. Его создаёт студия, ранее успевшая поработать над противоречивым Agony. Представленный сегодня трейлер одновременно пугает и интригует.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Paranoid — это история человека по имени Патрик Кальман. У героя довольно непростая судьба: родители погибли, а родная сестра пропала. Патрик стал затворником и решил игнорировать события, происходящие во внешнем мире. Он, казалось бы, навсегда заперся у себя в квартире, но ему позвонила сестра, с которой общения не было долгие годы. Что-то нам подсказывает, в истории с исчезновением родственников не всё так просто.

реклама

Paranoid сможет удивить игрока пугающими врагами, погрузить в давящую атмосферу. Всё-таки, из темы с главным героем-затворником, одержимым манией саморазрушения, выжать можно очень много. У Paranoid даты релиза пока нет. Будем надеяться, что этот проект получится более продуманным и целостным, ведь именно с этими важными факторами у Agony были проблемы. Но Madmind пугать умеет, этого у них не отнять.