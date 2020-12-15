Новый геймплей хоррора Paranoid от авторов скандальной Agony
Разработчики из Madmind опубликовали новый ролик хоррора Paranoid. Его создаёт студия, ранее успевшая поработать над противоречивым Agony. Представленный сегодня трейлер одновременно пугает и интригует.
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Paranoid — это история человека по имени Патрик Кальман. У героя довольно непростая судьба: родители погибли, а родная сестра пропала. Патрик стал затворником и решил игнорировать события, происходящие во внешнем мире. Он, казалось бы, навсегда заперся у себя в квартире, но ему позвонила сестра, с которой общения не было долгие годы. Что-то нам подсказывает, в истории с исчезновением родственников не всё так просто.
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Paranoid сможет удивить игрока пугающими врагами, погрузить в давящую атмосферу. Всё-таки, из темы с главным героем-затворником, одержимым манией саморазрушения, выжать можно очень много. У Paranoid даты релиза пока нет. Будем надеяться, что этот проект получится более продуманным и целостным, ведь именно с этими важными факторами у Agony были проблемы. Но Madmind пугать умеет, этого у них не отнять.
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