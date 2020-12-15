В игровом магазине Steam появился новостной центр
Компания Valve объявила о запуске в цифровом магазине Steam одной интересной функции — новостного центра. Этому событию предшествовали долгие месяцы тестирования, которое началось ещё в марте. Финальный же вариант новостного центра стал доступен для всех пользователей. Более подробно о нём можно почитать вот здесь, а мы же пройдёмся по основным моментам.
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Как утверждает сама Valve, новостной центр создан для гибкой и персонализированной работы с библиотекой игр пользователя и его предпочтениями. По умолчанию новостной центр отображает объявления из игр, в которых: бывает сам пользователь Steam (то есть, купил их), которые пользователь добавил в список желаемого или на которые подписан. Новости из рекомендованных игр тоже там бывают. Самая важная «фишка» новостного центра — возможность его гибкой настройки. Пользователь сможет сам выбрать, какого рода информацию он хочет получать. Например, можно следить только за распродажами, или только за стримами. А можно отслеживать любого рода активности по игре.
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Кроме новостей от Steam и создателей игр, новостной центр позволит следить за новостями с игровых сайтов всего мира. Важно понимать, что в старой ленте новостей отображалось лишь несколько таких сайтов. А сейчас в обновлённом версии раздела «Новости кураторов» доступны десятки сайтов, которые подключились к системе кураторов Steam.
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