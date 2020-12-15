Интеграция EA Play с Xbox Game Pass для PC откладывается до следующего года
Сегодня вечером должна была произойти интеграция подписного сервиса EA Play с сервисом Xbox Game Pass, однако буквально только что Microsoft выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что радостная новость откладывается: и процесс задержится до следующего года.
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Причин ни Microsoft, ни Electronic Arts не назвали, но можно быть уверенными в том, что это делается в интересах пользователей.
В консольной версии Xbox Game Pass внедрение EA Play произошло ещё в начале прошлого месяца аккурат к выходу Xbox нового поколения. Впрочем, трудно назвать данную задержку огорчающей: на компьютерах подписку EA Play можно приобрести как напрямую на сайте EA, так и через Steam. Напомним, что EA Play — ребрендинг сервиса EA/Origin Access.
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