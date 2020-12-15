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Рейтинг PC-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic опустился ниже 90 баллов

Про рейтинг консольных версий лучше даже не говорить.
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На протяжении недели средневзвешенный профессиональный рейтинг PC-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic превышал 90 баллов из 100 возможных, что CD Projekt RED считала большим достижением. К сожалению, продлилась эта сказка недолго: сегодня средняя оценка компьютерной версии долгожданной новинки опустилась до 89 баллов.

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Вызвано это тем, что в дело вступили более объективные обозреватели, учитывающие не только сильные стороны Cyberpunk 2077 в отрыве от недостатков, но и справедливо уточняющих о тяжёлой ситуации с технической стороной игры.

Кроме того, сегодня начали поступать первые обзоры консольных версий Cyberpunk 2077. И вот здесь, как и следовало ожидать после многочисленных жалоб игроков и рецензентов на из рук вон выходящее качество версий проекта для PlayStation 4 и Xbox One, начинается самое интересное. На момент публикации данной заметки средняя оценка PlayStation 4- и Xbox One версий Cyberpunk 2077 составляла по 51 баллу из 100 возможных. Таким образом, если вычислить среднее арифметическое оценок Cyberpunk 2077 на всех трёх основных платформах, то получится печальный результат в 63,6 балла.

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В связи с этим неудивительно, что руководству CD Projekt RED пришлось сегодня выдержать очень неприятный разговор с инвесторами головной компании.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Morder
19:04
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dmitry07
19:01
Ты, видимо, не внимательно читаешь. Поясню наглядней: люди не покупают новую консоль, чтобы заставить работать старую игру - это глупо, т.к. проблема кроется не в консоли.
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
Андрей Илясов
19:00
да ну хватит уже истерить ! Никто не в шоке от киберпанка. Игра супер ! Допилят патчами и все будут взахлеб играть. Вспомните РДР2 на старте, ну и что ? Все кому нужно прошли и получили удовольствие !...
Стала известна самая высокооценённая игра 2020-го года по мнению критиков
Morder
19:00
Всем лжецам о "великой" DLSS посвящается. Особенно персонажам под никами Joe Smith и Катерина Стец, которые рассказывают сказки об отсутствии мыла на DLSS Balance))) Наслаждайтесь по ссылкам или по ми...
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REY_B_
18:58
По мнению критиков, лучшая игра та, в которую мало кто играет.
Стала известна самая высокооценённая игра 2020-го года по мнению критиков
Strain
18:57
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re3 ion
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