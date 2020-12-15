Рейтинг PC-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic опустился ниже 90 баллов
На протяжении недели средневзвешенный профессиональный рейтинг PC-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic превышал 90 баллов из 100 возможных, что CD Projekt RED считала большим достижением. К сожалению, продлилась эта сказка недолго: сегодня средняя оценка компьютерной версии долгожданной новинки опустилась до 89 баллов.
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Вызвано это тем, что в дело вступили более объективные обозреватели, учитывающие не только сильные стороны Cyberpunk 2077 в отрыве от недостатков, но и справедливо уточняющих о тяжёлой ситуации с технической стороной игры.
Кроме того, сегодня начали поступать первые обзоры консольных версий Cyberpunk 2077. И вот здесь, как и следовало ожидать после многочисленных жалоб игроков и рецензентов на из рук вон выходящее качество версий проекта для PlayStation 4 и Xbox One, начинается самое интересное. На момент публикации данной заметки средняя оценка PlayStation 4- и Xbox One версий Cyberpunk 2077 составляла по 51 баллу из 100 возможных. Таким образом, если вычислить среднее арифметическое оценок Cyberpunk 2077 на всех трёх основных платформах, то получится печальный результат в 63,6 балла.
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В связи с этим неудивительно, что руководству CD Projekt RED пришлось сегодня выдержать очень неприятный разговор с инвесторами головной компании.
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