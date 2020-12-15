Непростой 2020-й год подходит к завершению, осталась буквально пара недель. Поэтому выделить сейчас самые лучшие игры по мнению критиков — не самая плохая затея. Если мы говорим о критиках, то вполне к месту сейчас будет вспомнить о крупнейших агрегаторах рецензий — Metacritic и OpenCritic. Самые высокие оценки по мнению и Metacritic, и OpenCritic оказались вовсе не у Cyberpunk 2077 по вполне объективным причинам. Журналисты больше всего хвалебных од в этом году воспели Persona 5. Точнее, её переизданию с подзаголовком Royal.

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Лидер может показаться максимально неожиданным для неподготовленного игрока, но для знающих людей превосходством японского проекта сложно будет удивить. На Metacritic Persona 5 собрала 95% рейтинга и заняла первое место, а та же Cyberpunk 2077 уместилась только на пятом месте с 90% (которые, как мы знаем, ничего не значат). В случае с OpenCritic всё обстоит схожим образом: 1-е место, разделённое с Hades и 94% рейтинга.

Почему Cyberpunk 2077 не оказалась в фаворитах — объяснять, думаем, не нужно. Журналисты, может быть, игру и похвалили, а все остальные игроки оказались в самом настоящем шоке (простите, другое слово тут не подобрать) от технического состояние проекта польских девелоперов.