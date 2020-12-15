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Стала известна самая высокооценённая игра 2020-го года по мнению критиков

Разумеется, это не Cyberpunk 2077.
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Непростой 2020-й год подходит к завершению, осталась буквально пара недель. Поэтому выделить сейчас самые лучшие игры по мнению критиков — не самая плохая затея. Если мы говорим о критиках, то вполне к месту сейчас будет вспомнить о крупнейших агрегаторах рецензий — Metacritic и OpenCritic. Самые высокие оценки по мнению и Metacritic, и OpenCritic оказались вовсе не у Cyberpunk 2077 по вполне объективным причинам. Журналисты больше всего хвалебных од в этом году воспели Persona 5. Точнее, её переизданию с подзаголовком Royal.

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Лидер может показаться максимально неожиданным для неподготовленного игрока, но для знающих людей превосходством японского проекта сложно будет удивить. На Metacritic Persona 5 собрала 95% рейтинга и заняла первое место, а та же Cyberpunk 2077 уместилась только на пятом месте с 90% (которые, как мы знаем, ничего не значат). В случае с OpenCritic всё обстоит схожим образом: 1-е место, разделённое с Hades и 94% рейтинга.

Почему Cyberpunk 2077 не оказалась в фаворитах — объяснять, думаем, не нужно. Журналисты, может быть, игру и похвалили, а все остальные игроки оказались в самом настоящем шоке (простите, другое слово тут не подобрать) от технического состояние проекта польских девелоперов.

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Morder
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Ты, видимо, не внимательно читаешь. Поясню наглядней: люди не покупают новую консоль, чтобы заставить работать старую игру - это глупо, т.к. проблема кроется не в консоли.
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
Андрей Илясов
19:00
да ну хватит уже истерить ! Никто не в шоке от киберпанка. Игра супер ! Допилят патчами и все будут взахлеб играть. Вспомните РДР2 на старте, ну и что ? Все кому нужно прошли и получили удовольствие !...
Стала известна самая высокооценённая игра 2020-го года по мнению критиков
Morder
19:00
Всем лжецам о "великой" DLSS посвящается. Особенно персонажам под никами Joe Smith и Катерина Стец, которые рассказывают сказки об отсутствии мыла на DLSS Balance))) Наслаждайтесь по ссылкам или по ми...
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REY_B_
18:58
По мнению критиков, лучшая игра та, в которую мало кто играет.
Стала известна самая высокооценённая игра 2020-го года по мнению критиков
Strain
18:57
в красной вальгалле и дёрт5 с красными недолучами?дешевле гришь?ну-ну
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