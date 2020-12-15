Стала известна самая высокооценённая игра 2020-го года по мнению критиков
Непростой 2020-й год подходит к завершению, осталась буквально пара недель. Поэтому выделить сейчас самые лучшие игры по мнению критиков — не самая плохая затея. Если мы говорим о критиках, то вполне к месту сейчас будет вспомнить о крупнейших агрегаторах рецензий — Metacritic и OpenCritic. Самые высокие оценки по мнению и Metacritic, и OpenCritic оказались вовсе не у Cyberpunk 2077 по вполне объективным причинам. Журналисты больше всего хвалебных од в этом году воспели Persona 5. Точнее, её переизданию с подзаголовком Royal.
реклама
Лидер может показаться максимально неожиданным для неподготовленного игрока, но для знающих людей превосходством японского проекта сложно будет удивить. На Metacritic Persona 5 собрала 95% рейтинга и заняла первое место, а та же Cyberpunk 2077 уместилась только на пятом месте с 90% (которые, как мы знаем, ничего не значат). В случае с OpenCritic всё обстоит схожим образом: 1-е место, разделённое с Hades и 94% рейтинга.
Почему Cyberpunk 2077 не оказалась в фаворитах — объяснять, думаем, не нужно. Журналисты, может быть, игру и похвалили, а все остальные игроки оказались в самом настоящем шоке (простите, другое слово тут не подобрать) от технического состояние проекта польских девелоперов.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила