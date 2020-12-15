Capcom решила предоставить изданию IGN эксклюзивное право публикации трёх новых скриншотов из Resident Evil Village, поэтому без «водяных знаков», увы, не обойтись. Строго говоря, снимки экрана представляют мало ценности, но за неимением более достойных официальных новостей о проекте приходится довольствоваться тем, что есть.

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Согласно добытой хакерами информации с серверов Capcom, издатель планирует устроить полноценный показ Resident Evil Village уже в следующем месяце, и именно тогда прозвучит точная дата выхода проекта. Сейчас же известно лишь то, что игра появится на прилавках в следующем году.

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В планах разработчиков сделать местную деревню, в которой развернётся действие Resident Evil Village, фактически вторым главным действующим лицом игры, и вообще планы у Capcom почти наполеоновские: Village должна стать лучшей частью Resident Evil. Надеемся, что утечка информации окажется правдивой, и в январе мы уже сможем примерно увидеть, есть ли для амбиций Capcom какие-то основания.