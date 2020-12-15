Как и было обещано ещё в прошлом месяце, сегодня, 15 декабря, Grand Theft Auto Online пополнилась обновлением The Cayo Perico Heist, являющимся крупнейшим из всех вышедших для игры обновлений за всю её уже отнюдь не короткую историю. Прежде чем приступить к «поглощению» нового контента, предстоит загрузить от 6,8 Гбайт до 9,3 Гбайт обновлений в зависимости от платформы (на PC — больше).

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По сюжету, в обновлении The Cayo Perico Heist игрокам выпадет честь отправиться на райский частный остров, на котором в роскошном особняке, фактически дворце, обосновался местный наркоторговец. Всю эту роскошь надо бы экспроприировать и поделить.

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Вместе с новым ограблением в Grand Theft Auto Online также появятся более двухсот пятидесяти новых музыкальных композиций, часть из которых будут воспроизводиться на старых радиостанциях, а часть — на новых, не существовавших в мире игры до обновления.