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Devil May Cry 5: дополнение с Вергилием теперь доступно на PC, PS4 и Xbox One

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Capcom с чувством выполненного долга сообщила о том, что с сегодняшнего дня Вергилий пополнил список игровых персонажей Devil May Cry 5 на трёх основных платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One. Цены на DLC с братом Данте варьируется в зависимости от платформы: на PC (Steam), например, новый «боец» обойдётся вам всего в 175 рублей.

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За Вергилия можно сыграть в сюжетной кампании, Кровавом дворце и Пустоте. Что умеет наш «платиновый блондин», можно увидеть в специальном видеоролике ниже, который, по плохо понятным причинам, получил возрастное ограничение и может просматриваться только напрямую с YouTube.

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Стоит напомнить, что в прошлом месяце Devil May Cry 5 получила улучшенное издание с подзаголовком Special Edition для консолей нового поколения. В обновлённую версию входит как Вергилий, так и сверхсложный режим прохождения, режим ускоренного игрового процесса, трассировка лучей, поддержка 4K и прочих прелестей «некстгена». К сожалению, на PC спецверсия Devil May Cry 5 выходить не собирается. По крайней мере, такой информацией Capcom пока не делилась.

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