С момента выхода пиратского экшена Sea of Thieves прошло уже 2,73 года, или, если оперировать более «круглыми» числами, то ровно 1000 суток. Поэтому желание разработчиков приурочить к этому дню публикацию забавной и просто полезной статистики вполне обосновано.

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Итак, за тысячу дней в Sea of Thieves:

сыграли свыше 15 миллионов игроков;

1 087 778 игроков стали «снарядами» для пушек;

10 млн персонажей игроков стошнило;

из них 114 тысяч игроков воспользовались рвотой, чтобы ослепить оппонентов;

было убито как минимум 1 000 капитанов-скелетов;

сдано 2,1 млн капитанских сундуков;

2,7 млн игроков одолели Кракена;

469 тысяч игроков стали легендарными пиратами.

В честь «юбилея» разработчики подарят игрокам внутриигровые пиратские повязки с красной буквой M (Millenium). Игрокам, бороздящим просторы морей в Sea of Thieves с самого дня релиза, в качестве особой благодарности от разработчиков достанется повязка аж с золотой буквой M.