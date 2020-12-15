В честь тысячи дней с момента релиза Sea of Thieves авторы игры поделились занимательной статистикой
С момента выхода пиратского экшена Sea of Thieves прошло уже 2,73 года, или, если оперировать более «круглыми» числами, то ровно 1000 суток. Поэтому желание разработчиков приурочить к этому дню публикацию забавной и просто полезной статистики вполне обосновано.
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Итак, за тысячу дней в Sea of Thieves:
- сыграли свыше 15 миллионов игроков;
- 1 087 778 игроков стали «снарядами» для пушек;
- 10 млн персонажей игроков стошнило;
- из них 114 тысяч игроков воспользовались рвотой, чтобы ослепить оппонентов;
- было убито как минимум 1 000 капитанов-скелетов;
- сдано 2,1 млн капитанских сундуков;
- 2,7 млн игроков одолели Кракена;
- 469 тысяч игроков стали легендарными пиратами.
В честь «юбилея» разработчики подарят игрокам внутриигровые пиратские повязки с красной буквой M (Millenium). Игрокам, бороздящим просторы морей в Sea of Thieves с самого дня релиза, в качестве особой благодарности от разработчиков достанется повязка аж с золотой буквой M.
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