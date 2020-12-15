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Почти 4 минуты геймплея Back 4 Blood — духовного наследника культовой Left 4 Dead

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Ближе к концу текущей недели, а именно, 17 декабря, в кооперативном зомби-боевике Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead стартует закрытое альфа-тестирование. По такому случаю разработчики опубликовали геймплейный видеоролик продолжительностью почти в четыре минуты, в котором нас коротко знакомят с предстоящим проектом.

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В Back 4 Blood на релизе будет доступно восемь персонажей, однако в отряде одновременно могут находиться только четверо. Игрокам предстоит действовать сообща, чтобы пробираться сквозь толпы «меньших» зомби и давая отпор могучим мутантам. Заявлено о высокой степени реиграбельности проекта за счёт продвинутого «режиссёра» и системы с карточками, что позволяет менять игровое окружение, количество и тип противников, расположение оружия и экипировки, и многое другое.

При желании игроки могут опробовать и PvP-мультиплеер, в рамках которого игроки разделяются на выживших и мощных мутантов. Иными словами, Turtle Rock Studios решила взять развитие идей Left 4 Dead в свои руки, раз уж Valve отказывается выпускать игры с порядковым номером «больше двух, но меньше четырёх».

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Релиз Back 4 Blood состоится только через полгода — 22 июня — на всех актуальных платформах. Принимая во внимание ситуацию в мире, не удивимся, если по итогу релиз будет отложен.

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