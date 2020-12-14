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В PC-версии Fortnite появится специальный режим повышенной производительности для слабых систем

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Fortnite трудно упрекнуть в недостаточной доступности: как никак, это одна из самых популярных королевских битв из ныне существующих. Но Epic Games посчитала, что лишней пользовательской базы не бывает, поэтому сегодня анонсировала для игры режим под лаконичным названием «Производительность». Уже завтра, 15 декабря, всем игрокам на PC станет доступна его альфа-версия.

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Поскольку чудес всё-таки не бывает, то за этим названием скрывается, фактически, не режим производительности, а режим максимального урезания всей графики. Epic Games так и пишет: режим позволит повысить быстродействие за счёт ухудшения качества изображения. Очевидно, данный режим предназначен для тех, у кого наблюдаются проблемы с воспроизведением Fortnite даже на уже имеющихся минимальных настройках качества.

Режим «Производительность» будет доступен в стандартной королевской битве, а также в творческом режиме. Пользователи, компьютеры которых едва удовлетворяют требованиям Fortnite, автоматически получат рекомендацию активировать режим «Производительность».

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Как утверждает Epic Games, благодаря активации этого режима можно добиться более чем удвоенной частоты кадров: на тестовых стендах разработчики проверяли компьютеры на базе процессора Intel со встроенным видеоядром UHD Graphics 620 и на базе APU AMD с графикой Radeon HD 8610G. В первом случае частота кадров при активации «Производительности» возросла с 24 к/с до 61 к/с, во втором — с 18 к/с до 45 к/с.

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